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В центре Пинска из-за дорожной аварии мгновенно образовалась пробка

26.02.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В центре Пинска из-за дорожной аварии мгновенно образовалась пробка
В центре Пинска на перекрестке улиц Горького и В. Хоружей легковой автомобиль «Пежо» попал в ДТП с рейсовым автобусом. Из-за случившегося мгновенно образовалась пробка протяженностью до перекрестка с улицей Белова, а водители транспорта были вынуждены объезжать затор по улице Коржа.

В центре Пинска из-за дорожной аварии мгновенно образовалась пробка
В центре Пинска из-за дорожной аварии мгновенно образовалась пробка

На данный момент движение транспорта восстановлено.

Фото из группы «ВКонтакте» Zello «Пинск ГАИ»

 
 
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> В центре Пинска на перекрестке улиц Горького и В. Хоружей легковой автомобиль «Пежо» попал в ДТП с рейсовым автобусом. Из-за случившегося мгновенно...
 
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