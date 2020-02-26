В центре Пинска из-за дорожной аварии мгновенно образовалась пробка

Источник материала: Полесская правда



В центре Пинска на перекрестке улиц Горького и В. Хоружей легковой автомобиль «Пежо» попал в ДТП с рейсовым автобусом. Из-за случившегося мгновенно образовалась пробка протяженностью до перекрестка с улицей Белова, а водители транспорта были вынуждены объезжать затор по улице Коржа.









На данный момент движение транспорта восстановлено.

Фото из группы «ВКонтакте» Zello «Пинск ГАИ»