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В центре Пинска из-за дорожной аварии мгновенно образовалась пробка
26.02.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На данный момент движение транспорта восстановлено.
Фото из группы «ВКонтакте»
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