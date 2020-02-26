Госавтоинспекция рассказала подробности двух сегодняшних ДТП в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Две дорожные аварии произошли сегодня в Пинске в течение часа. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, около 13 часов 41-летний водитель-инструктор с 18-летним обучаемым курсантом автошколы, управлял автомобилем «Дэу Нексия» (учебный автомобиль) и двигался по улице Рокоссовского. На пересечении с улицей Студенческой при осуществлении маневра левого поворота совершил наезд на 42-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После оказания медицинской помощи женщина-пешеход отпущена домой.





Спустя час очередное ДТП произошло на перекрестке улиц Горького и Веры Хоружей. По предварительной информации: 42-летний пинчанин управлял автомобилем «Пежо» и двигался по улице Веры Хоружей. На перекрестке с улицей Горького водитель не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу», выехал на перекресток и совершил столкновения с автобусом «МАЗ», под управлением 38-летнего жителя Пинска. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и взаимовежливости на дороге, а пешеходам советует всегда убеждаться в безопасности перехода через проезжую часть.

Фото УВД Брестского облисполкома

Видео с youtube-канала PinPro Интернет-провайдер

и из группы «ВКонтакте» Zello «Пинск ГАИ»