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Госавтоинспекция рассказала подробности двух сегодняшних ДТП в Пинске
26.02.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По предварительной информации, около 13 часов 41-летний водитель-инструктор с 18-летним обучаемым курсантом автошколы, управлял автомобилем «Дэу Нексия» (учебный автомобиль) и двигался по улице Рокоссовского. На пересечении с улицей Студенческой при осуществлении маневра левого поворота
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и взаимовежливости на дороге, а пешеходам советует всегда убеждаться в безопасности перехода через проезжую часть.
Фото УВД Брестского облисполкома
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> Две дорожные аварии произошли сегодня в Пинске в течение часа. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. По...
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