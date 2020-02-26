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Госавтоинспекция рассказала подробности двух сегодняшних ДТП в Пинске

26.02.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госавтоинспекция рассказала подробности двух сегодняшних ДТП в Пинске
Две дорожные аварии произошли сегодня в Пинске в течение часа. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, около 13 часов 41-летний водитель-инструктор с 18-летним обучаемым курсантом автошколы, управлял автомобилем «Дэу Нексия» (учебный автомобиль) и двигался по улице Рокоссовского. На пересечении с улицей Студенческой при осуществлении маневра левого поворота совершил наезд на 42-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После оказания медицинской помощи женщина-пешеход отпущена домой.


Госавтоинспекция рассказала подробности двух сегодняшних ДТП в Пинске
Спустя час очередное ДТП произошло на перекрестке улиц Горького и Веры Хоружей. По предварительной информации: 42-летний пинчанин управлял автомобилем «Пежо» и двигался по улице Веры Хоружей. На перекрестке с улицей Горького водитель не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу», выехал на перекресток и совершил столкновения с автобусом «МАЗ», под управлением 38-летнего жителя Пинска. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и взаимовежливости на дороге, а пешеходам советует всегда убеждаться в безопасности перехода через проезжую часть.

Фото УВД Брестского облисполкома
Видео с youtube-канала PinPro Интернет-провайдер
и из группы «ВКонтакте» Zello «Пинск ГАИ»

 
 
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> Две дорожные аварии произошли сегодня в Пинске в течение часа. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. По...
 
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