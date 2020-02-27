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В США сотрудник пивоваренной компании устроил стрельбу в офисе: убил пятерых и застрелился сам

27.02.2020 06:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В административном здании пивоваренной компании MolsonCoors в американском городе Милуоки (штат Висконсин) сотрудник компании открыл стрельбу. Жертвами стрелка стали 5 человек. Все они — сотрудники этой компании, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

Как рассказал шеф полиции Милуоки Альфонсо Моралес на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NBC, органы правопорядка выехали на место событий в 14.08 по местному времени (23.08 по минскому).

«Полицейские обнаружили подозреваемого — 51-летнего жителя Милуоки — умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. В настоящий момент мы обнаружили тела еще пятерых взрослых человек. Все они работали на MolsonCoors», — отметил шеф полиции города.

По его словам, имена стрелявшего и его жертв будут названы позднее. Людей, получивших огнестрельные ранения на пивоваренном предприятии и выживших, нет, сказал Моралес. В настоящий момент следователи планируют опросить сотрудников компании, чтобы составить окончательную картину происшедшего на территории комплекса, насчитывающего около двадцати зданий.

«MolsonCoors — это крупная компания, число работников местного предприятия которой превышает одну тысячу человек. Нам необходимо переговорить с несколькими из них и выяснить, кого именно не достает», — пояснил начальник полиции.

Он заверил, что в настоящий момент «опасность миновала». Мэр Том Бэррет назвал случившееся «общественной трагедией», но отказался озвучивать версии мотивов стрелявшего. Вице-губернатор Висконсина Мандела Барнс отметил бессмысленность происшедшего.

«Мне неприятно об этом говорить, но это была одиннадцатая массовая стрельба в нашем штате с 2004 года», — добавил Барнс.

Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники, стрелок был в этот день ранее уволен с работы. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.

 
 
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Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники, стрелок был в этот день ранее уволен с работы. Он вышел из здания, а потом вернулся с оружием.
 
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