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В Бобруйском районе рыбак нашел на берегу озера снаряды, а возле рельс обнаружили авиабомбу
Источник материала: Tut.by
В Бобруйском районе обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны — на берегу озера и около железной дороги,
Боеприпасы на берегу озера около деревни Дубовка нашел рыбак. Он натолкнулся на подозрительные металлические предметы и тут же сообщил в милицию. Оказалось, что это артиллерийский и противотанковый снаряды калибра 150 и 125 мм соответственно.
Авиабомба лежала в трех метрах от железнодорожных путей около трассы Бобруйск — Глуск и поворота на поселок Туголица. О ней в милицию сообщил диспетчер местной дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги.
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