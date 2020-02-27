В Бобруйском районе рыбак нашел на берегу озера снаряды, а возле рельс обнаружили авиабомбу

Источник материала: Tut.by

В Бобруйском районе обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны — на берегу озера и около железной дороги, сообщили в УВД Могоблисполкома. Арсенал вывезли на полигон и уничтожили.





Боеприпасы на берегу озера около деревни Дубовка нашел рыбак. Он натолкнулся на подозрительные металлические предметы и тут же сообщил в милицию. Оказалось, что это артиллерийский и противотанковый снаряды калибра 150 и 125 мм соответственно.

Авиабомба лежала в трех метрах от железнодорожных путей около трассы Бобруйск — Глуск и поворота на поселок Туголица. О ней в милицию сообщил диспетчер местной дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги.