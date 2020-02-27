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Житель Барановичей выбросил свою таксу из окна, собака погибла. А потом с ножом набросился на отца
Источник материала: Tut.by
Обвинение в жестоком обращении с животным и угрозе убийством предъявили 30-летнему жителю Барановичей, сообщает
18 ноября прошлого года пьяный обвиняемый душил свою домашнюю таксу. Затем он ее избил и выбросил из окна квартиры на третьем этаже. От полученных травм животное погибло.
2 января 2020 года обвиняемый вновь выпил и набросился на отца, который отказался покупать ему спиртное. Во время конфликта он повалил мужчину на пол, приставил к горлу нож и угрожал убийством.
Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным и угрозе убийством. Он под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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