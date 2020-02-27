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В Корме на пожаре в собственном доме едва не сгорела пенсионерка
Источник материала: Tut.by
В Корме спасатели вытащили из горящего дома пожилую женщину,
Ночью 27 февраля загорелся дом на улице Пролетарской. Прибывшие на место вызова работники МЧС обнаружили внутри на полу хозяйку. Пенсионерку вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, а огонь потушили.
Предполагают, что пожар начался из-за неисправной печи.
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Огонь потушили, женщину передали медикам.
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