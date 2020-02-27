В Корме на пожаре в собственном доме едва не сгорела пенсионерка

Источник материала: Tut.by

В Корме спасатели вытащили из горящего дома пожилую женщину, рассказали в МЧС.





Ночью 27 февраля загорелся дом на улице Пролетарской. Прибывшие на место вызова работники МЧС обнаружили внутри на полу хозяйку. Пенсионерку вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, а огонь потушили.

Предполагают, что пожар начался из-за неисправной печи.