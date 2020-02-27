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В Корме на пожаре в собственном доме едва не сгорела пенсионерка

27.02.2020 13:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Корме спасатели вытащили из горящего дома пожилую женщину, рассказали в МЧС.


Ночью 27 февраля загорелся дом на улице Пролетарской. Прибывшие на место вызова работники МЧС обнаружили внутри на полу хозяйку. Пенсионерку вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи, а огонь потушили.

Предполагают, что пожар начался из-за неисправной печи.

 
 
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