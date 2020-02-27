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Два конкретных пацана по ошибке забрали чужую куртку с ценными вещами. Надо бы вернуть

27.02.2020 18:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскиваю двух людей в возрасте 45 лет, которые 23 февраля примерно в 19 00 сидели в баре Драфт Хаус на ул. Совецкой.

Два конкретных пацана по ошибке забрали чужую куртку с ценными вещами. Надо бы вернуть

Эти два человека забрали куртку с ценными мне вещами.

Два конкретных пацана по ошибке забрали чужую куртку с ценными вещами. Надо бы вернуть

Может кто-то узнал этих людей, прошу сообщить по телефону +375295218086.

В ОУР ОВД администрации Ленинского района г.Бреста подтвердили - устанавливается личность мужчины, который 23.02.2020 около 19:00 часов находился в баре, расположенном по адресу г. Брест, ул. Советская, д.57. При выходе ошибочно взял чужую куртку черного цвета с фиолетовым оттенком, марки «Армани».

Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам: +375(29) 7966255, (80162) 27-59-23, 8(029) 823-65-90, либо по телефону 102.

 
Теги: Брест
 
 
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  Разыскиваю двух людей в возрасте 45 лет, которые 23 февраля примерно в 19 00 сидели в баре Драфт Хаус на ул. Совецкой. Эти два человека забрали куртку с ценными мне...
 
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