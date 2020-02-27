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Рабочий на «Нафтане» получил смертельную травму

27.02.2020 17:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рабочий на «Нафтане» получил смертельную травму, сообщает ОНТ.


Фото взято с сайта ОНТ

Во время монтажа трубопровода 36-летний мужчина был ранен осколком диска асфальтобетонорезки. Рабочего госпитализировали с травмой шеи, в больнице он умер.

Мужчина был сотрудником трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда в ОАО «Нафтан».

 
 
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Осколок диска асфальтобетонорезки попал ему в шею.
 
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