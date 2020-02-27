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Рабочий на «Нафтане» получил смертельную травму
Источник материала: Tut.by
Рабочий на «Нафтане» получил смертельную травму,
Во время монтажа трубопровода 36-летний мужчина был ранен осколком диска асфальтобетонорезки. Рабочего госпитализировали с травмой шеи, в больнице он умер.
Мужчина был сотрудником трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда в ОАО «Нафтан».
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Осколок диска асфальтобетонорезки попал ему в шею.
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