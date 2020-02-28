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Прокуратура Минской области возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилой

28.02.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Установлено, что некто в течение трех  дней, с 12 по 14 ноября 2019 г., дважды, действуя из низменных побуждений и пренебрегая принципами морали в сфере уважительного отношения к умершим и местам их захоронения, совершил надругательство над могилой, расположенной на Стародорожском городском кладбище. Подозреваемый умышленно облил битумным лаком памятник и надгробную плиту.

За надругательство над могилой предусмотрена уголовная ответственность – до 3 лет лишения свободы.        

 Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Геннадий ВЕШТОРТ, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области

 
 
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По материалам проверки Стародорожского районного отдела внутренних дел прокуратура Минской области возбудилауголовное дело по ч. 1 ст. 347 Уголовного кодекса...
 
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