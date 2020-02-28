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У жительницы Брестского района нашли во дворе противотанковое ружье

28.02.2020 14:32 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Противотанковое ружье времен Второй мировой войны нашли во дворе жительницы деревни Грушевка в Брестском районе, сообщает МВД.


Хозяйка дома сама обратилась в милицию. Она подошла к инспектору, который проводил с сельчанами беседу об ответственности за незаконное хранение оружия, и сообщила, что у нее во дворе закопана раритетная одностволка.

В указанном месте оперативники нашли противотанковое ружье времен Второй мировой войны. Оружие предназначалось для поражения танков противника, бронированной и небронированной техники.

 
 
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