|
Два жителя Славгорода обворовывали могилы в четырех районах. На этом «заработали» 9,5 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
Двух жителей Славгорода задержали по подозрению в кражах,
По предварительным данным, с сентября по декабрь 2019 года на территории Быховского, Чаусского, Могилевского и Славгородского районов были кражи на кладбищах. Кто-то похищал металлические цепи вокруг могил.
По подозрению в кражах задержали двоих мужчин — 40 и 56 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело за групповую кражу. Мужчины под стражей. На их имущество наложен арест.
Расследование уголовного дела продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины обокрали 20 кладбищ - забрали металлические цепи с оград вокруг могил.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)