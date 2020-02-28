Два жителя Славгорода обворовывали могилы в четырех районах. На этом «заработали» 9,5 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Двух жителей Славгорода задержали по подозрению в кражах, сообщает СК. Полагают, что мужчины обокрали 20 кладбищ в четырех районах и «заработали» на этом 9,5 тыс. рублей.



Фото: Следственный комитет

По предварительным данным, с сентября по декабрь 2019 года на территории Быховского, Чаусского, Могилевского и Славгородского районов были кражи на кладбищах. Кто-то похищал металлические цепи вокруг могил.

По подозрению в кражах задержали двоих мужчин — 40 и 56 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело за групповую кражу. Мужчины под стражей. На их имущество наложен арест.

Расследование уголовного дела продолжается.