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Два жителя Славгорода обворовывали могилы в четырех районах. На этом «заработали» 9,5 тысяч рублей

28.02.2020 15:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двух жителей Славгорода задержали по подозрению в кражах, сообщает СК. Полагают, что мужчины обокрали 20 кладбищ в четырех районах и «заработали» на этом 9,5 тыс. рублей.


Фото: Следственный комитет

По предварительным данным, с сентября по декабрь 2019 года на территории Быховского, Чаусского, Могилевского и Славгородского районов были кражи на кладбищах. Кто-то похищал металлические цепи вокруг могил.

По подозрению в кражах задержали двоих мужчин — 40 и 56 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело за групповую кражу. Мужчины под стражей. На их имущество наложен арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
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Мужчины обокрали 20 кладбищ - забрали металлические цепи с оград вокруг могил.
 
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