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В Единый день безопасности говорили о профилактике травматизма

28.02.2020 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Беларуси в период с 20 февраля по 1 марта 2020 года проводился Единый день безопасности.  Цель проведения: максимальное снижение гибели и травмирования людей от внешних факторов, формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности.  В дни акции  усилия всех госорганов были направлены  на профилактику травматизма. 

В этот период по всей стране проводилась образовательно-воспитательная работа с подрастающим поколением,  конкурсы  по тематике в учебных  заведениях, обучающие площадки, проверка систем оповещения, тренировки действий в случае пожаров, обучение умению оказывать помощь пострадавшим и использовать средства индивидуальной защиты, встречи с учащимися с целью разъяснения положений законодательства по вопросам охраны труда. Проводились занятия со школьниками по правилам поведения в условиях пожаров, аварий. Также были проверены силы гражданской обороны и т.д.

В ходе смотровых комиссий проводилась пропаганда безопасных условий проживания населения: безопасное использование газа в быту и установка в помещениях с отопительными приборами извещателей угарного газа; безопасная эксплуатация электро- и теплоустановок; своевременное устранение ранее выданных рекомендаций и предписаний.

Ивьевская  райэнергогазинспекция приняла активное участие в Едином дне безопасности. В ходе мероприятий технического характера с 20  по 27 февраля 2020 года  инспекцией проводились лекции и беседы по энергобезопасности и травматизму  на объектах территориального центра социального обслуживания населения,  в Ивьевском РЭС, гимназии №1 г. Ивье, распространялись памятки и тематические плакаты.  

В Единый день безопасности  проводилось совещание в Ивьевском РУП ЖКХ, в ходе которого инспекторами были освещены вопросы травматизма и безопасных методов работы при эксплуатации энергоустановок и тепловых сетей, гибели людей на пожарах.

Проводилась работа с населением в районных СМИ.

Все перечисленные мероприятия направлены на то, чтобы привлечь внимание к проблеме и снизить гибель людей от внешних причин и травматизма. 

Дни безопасности проводятся систематически, но мы все должны знать, что каждый день, каждую минуту  нужно беречь свое здоровье и здоровье окружающих, использовать энерго- и теплоустановки по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

М. ДОМИНГЕС, инспектор Ивьевской райэнергогазинпекции.

 
 
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В Беларуси в период с 20 февраля по 1 марта 2020 года проводился Единый день безопасности.  Цель проведения: максимальное снижение гибели и...
 
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