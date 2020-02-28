В Единый день безопасности говорили о профилактике травматизма

Источник материала: Ивьевский край

В Беларуси в период с 20 февраля по 1 марта 2020 года проводился Единый день безопасности. Цель проведения: максимальное снижение гибели и травмирования людей от внешних факторов, формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности. В дни акции усилия всех госорганов были направлены на профилактику травматизма.

В этот период по всей стране проводилась образовательно-воспитательная работа с подрастающим поколением, конкурсы по тематике в учебных заведениях, обучающие площадки, проверка систем оповещения, тренировки действий в случае пожаров, обучение умению оказывать помощь пострадавшим и использовать средства индивидуальной защиты, встречи с учащимися с целью разъяснения положений законодательства по вопросам охраны труда. Проводились занятия со школьниками по правилам поведения в условиях пожаров, аварий. Также были проверены силы гражданской обороны и т.д.

В ходе смотровых комиссий проводилась пропаганда безопасных условий проживания населения: безопасное использование газа в быту и установка в помещениях с отопительными приборами извещателей угарного газа; безопасная эксплуатация электро- и теплоустановок; своевременное устранение ранее выданных рекомендаций и предписаний.

Ивьевская райэнергогазинспекция приняла активное участие в Едином дне безопасности. В ходе мероприятий технического характера с 20 по 27 февраля 2020 года инспекцией проводились лекции и беседы по энергобезопасности и травматизму на объектах территориального центра социального обслуживания населения, в Ивьевском РЭС, гимназии №1 г. Ивье, распространялись памятки и тематические плакаты.

В Единый день безопасности проводилось совещание в Ивьевском РУП ЖКХ, в ходе которого инспекторами были освещены вопросы травматизма и безопасных методов работы при эксплуатации энергоустановок и тепловых сетей, гибели людей на пожарах.

Проводилась работа с населением в районных СМИ.

Все перечисленные мероприятия направлены на то, чтобы привлечь внимание к проблеме и снизить гибель людей от внешних причин и травматизма.

Дни безопасности проводятся систематически, но мы все должны знать, что каждый день, каждую минуту нужно беречь свое здоровье и здоровье окружающих, использовать энерго- и теплоустановки по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

М. ДОМИНГЕС, инспектор Ивьевской райэнергогазинпекции.