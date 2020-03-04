На полигоне под Брестом солдат-срочник получил травму. За ним вылетел вертолет, повезут в Минск

Источник материала: Tut.by

На полигоне «Брестский» во время боевой подготовки солдат-срочник получил травму, сообщает Минобороны.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По официальной информации, парень травмировал кисть при работе со взрывоопасным предметом.

Сейчас ему оказывают медпомощь, за военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск, парня отвезут в Главный военный клинический медицинский центр.

Жизни солдата ничего не угрожает.

В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.