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На полигоне под Брестом солдат-срочник получил травму. За ним вылетел вертолет, повезут в Минск

04.03.2020 11:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На полигоне «Брестский» во время боевой подготовки солдат-срочник получил травму, сообщает Минобороны.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По официальной информации, парень травмировал кисть при работе со взрывоопасным предметом.

Сейчас ему оказывают медпомощь, за военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск, парня отвезут в Главный военный клинический медицинский центр.

Жизни солдата ничего не угрожает.

В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Минобороны, парень травмировал кисть при работе с взрывоопасным предметом.
 
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