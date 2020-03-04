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На полигоне под Брестом солдат-срочник получил травму. За ним вылетел вертолет, повезут в Минск
Источник материала: Tut.by
На полигоне «Брестский» во время боевой подготовки солдат-срочник получил травму,
По официальной информации, парень травмировал кисть при работе со взрывоопасным предметом.
Сейчас ему оказывают медпомощь, за военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск, парня отвезут в Главный военный клинический медицинский центр.
Жизни солдата ничего не угрожает.
В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.
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По информации Минобороны, парень травмировал кисть при работе с взрывоопасным предметом.
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