|
В США жертвами торнадо стали 25 человек. Десятки числятся пропавшими без вести
Источник материала: Tut.by
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек, передает
Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл. В городе были разрушены 48 зданий и повредило еще несколько десятков, более 47 тысяч домов в регионе остались без электричества. Смертельные случаи зарегистрированы в четырех округах: столичном Дэвидсоне, Уилсоне, Бентоне и Патнаме. В последнем жертв больше всего — 19. Десятки жителей штата числятся пропавшими без вести.
Губернатор штата Билл Ли объявил чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп заявил, что 6 марта планирует посетить пострадавший регион.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл. В городе были разрушены 48 зданий и повредило еще несколько десятков, более 47...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)