В США жертвами торнадо стали 25 человек. Десятки числятся пропавшими без вести

Источник материала: Tut.by

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек, передает CNN со ссылкой на губернатора штата Билла Ли.



Фото: Reuters

Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл. В городе были разрушены 48 зданий и повредило еще несколько десятков, более 47 тысяч домов в регионе остались без электричества. Смертельные случаи зарегистрированы в четырех округах: столичном Дэвидсоне, Уилсоне, Бентоне и Патнаме. В последнем жертв больше всего — 19. Десятки жителей штата числятся пропавшими без вести.



Фото: Reuters

Губернатор штата Билл Ли объявил чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп заявил, что 6 марта планирует посетить пострадавший регион.