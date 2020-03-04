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В США жертвами торнадо стали 25 человек. Десятки числятся пропавшими без вести

04.03.2020 07:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек, передает CNN со ссылкой на губернатора штата Билла Ли.


Фото: Reuters

Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл. В городе были разрушены 48 зданий и повредило еще несколько десятков, более 47 тысяч домов в регионе остались без электричества. Смертельные случаи зарегистрированы в четырех округах: столичном Дэвидсоне, Уилсоне, Бентоне и Патнаме. В последнем жертв больше всего — 19. Десятки жителей штата числятся пропавшими без вести.


Фото: Reuters

Губернатор штата Билл Ли объявил чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп заявил, что 6 марта планирует посетить пострадавший регион.

 
 
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Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата, задев его столицу город Нэшвилл. В городе были разрушены 48 зданий и повредило еще несколько десятков, более 47...
 
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