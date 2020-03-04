На полигоне Брестский военнослужащий срочной службы получил травму кисти

Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне Брестский во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы получил травму кисти при подготовке к применению взрывоопасного предмета.





В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь, за военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск, а так же выехал реанимобиль, который доставит его в Главный военный клинический медицинский центр.



Жизни военнослужащего ничего не угрожает.





В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.