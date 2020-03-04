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На полигоне Брестский военнослужащий срочной службы получил травму кисти
04.03.2020 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На полигоне Брестский во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы получил травму кисти при подготовке к применению взрывоопасного предмета.
В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь, за военнослужащим вылетел вертолет, который доставит его в Минск, а так же выехал реанимобиль, который доставит его в Главный военный клинический медицинский центр.
В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.
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На полигоне Брестский во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы получил травму кисти при подготовке к применению взрывоопасного...
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