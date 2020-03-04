Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе проведения инвентаризации работники сетевого магазина электроники и бытовой техники не досчитались шести дорогостоящих моделей. Стоимость одной единицы товара составила более 2 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил 31-летний житель Барановичей. В течение недели мужчина несколько раз приезжал в областной центр. Заходя в один и тот же магазин, он прятал телефоны во внутренний карман куртки, после чего покидал помещение.

Фигурант признался правоохранителям, что «товар» уже успел продать, а деньги потратить на собственные нужды и оплату долгов.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчины.