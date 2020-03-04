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В ходе инвентаризации не досчитались дорогих смартфонов. Камера показала, кто их "прибрал"
04.03.2020 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ходе проведения инвентаризации работники сетевого магазина электроники и бытовой техники не досчитались шести дорогостоящих моделей. Стоимость одной единицы товара составила более 2 500 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил 31-летний житель Барановичей. В течение недели мужчина несколько раз приезжал в областной центр. Заходя в один и тот же магазин, он прятал телефоны во внутренний карман куртки, после чего покидал помещение.
Фигурант признался правоохранителям, что «товар» уже успел продать, а деньги потратить на собственные нужды и оплату долгов.
Следователями дана правовая оценка действиям мужчины.
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В дежурную часть Московского РОВД поступило сообщение о пропаже мобильных телефонов. В ходе проведения инвентаризации работники сетевого магазина электроники...
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