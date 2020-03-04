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В Орше пьяный мужчина вломился ночью в закрытый «Евроопт» и разнес его

04.03.2020 15:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный оршанец, возвращаясь домой, завернул в местный магазин. Он был давно закрыт, но мужчина разбил стеклянную дверь и забрался внутрь. Там хулиган стал разносить все, что попадалось ему на глаза, сообщает милиция.


Сотрудники милиции задержали подозреваемого прямо в магазине.

Хулиганом оказался 34-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Объяснить причины своего поведения он не смог — был очень пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как позже подсчитали в магазине, оршанец причинил магазину ущерб на сумму около 6 тыс. рублей.

 
 
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Как позже подсчитали в магазине, оршанец причинил магазину ущерб на сумму около 6 тыс. рублей.
 
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