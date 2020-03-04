В Орше пьяный мужчина вломился ночью в закрытый «Евроопт» и разнес его

Источник материала: Tut.by

Пьяный оршанец, возвращаясь домой, завернул в местный магазин. Он был давно закрыт, но мужчина разбил стеклянную дверь и забрался внутрь. Там хулиган стал разносить все, что попадалось ему на глаза, сообщает милиция.





Сотрудники милиции задержали подозреваемого прямо в магазине.

Хулиганом оказался 34-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Объяснить причины своего поведения он не смог — был очень пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как позже подсчитали в магазине, оршанец причинил магазину ущерб на сумму около 6 тыс. рублей.