В Березе во дворе дома произошел взрыв. Пострадал один человек

Источник материала: Tut.by

4 марта во дворе частного дома в Березе прогремел взрыв. Пострадал один человек.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Взрыв в частном секторе Березы на улице Восточной прогремел около 10.00. Об этом TUT.BY рассказала жительница города Светлана, которая живет недалеко от места происшествия.

— На соседней улице около 10.00 как бабахнет! Слышно было, что взрыв. Я через два часа поехала за ребенком в школу по привычной дороге, а там уже стоят машины МЧС, службы газа, несколько автомобилей милиции. Все дороги перекрыли. Я думала, что рванул газ. У нас же здесь у всех котлы, — рассказала женщина.

Информация о пострадавших уточняется. Госпитализировали одного человека, сообщили TUT.BY в Березовской центральной районной больнице. О его состоянии не сообщается.

По словам местных, мужчина, во дворе которого прогремел взрыв, собирал металлолом — возможно, среди груды металла попался боеприпас, и это стало причиной взрыва.

В официальных источниках инцидент пока не комментируют.

TUT.BY не удалось связаться с официальным представителем управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрием Иванюком.