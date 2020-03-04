﻿ В Березе во дворе дома произошел взрыв. Пострадал один человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Березе во дворе дома произошел взрыв. Пострадал один человек

04.03.2020 16:14 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

4 марта во дворе частного дома в Березе прогремел взрыв. Пострадал один человек.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Взрыв в частном секторе Березы на улице Восточной прогремел около 10.00. Об этом TUT.BY рассказала жительница города Светлана, которая живет недалеко от места происшествия.

— На соседней улице около 10.00 как бабахнет! Слышно было, что взрыв. Я через два часа поехала за ребенком в школу по привычной дороге, а там уже стоят машины МЧС, службы газа, несколько автомобилей милиции. Все дороги перекрыли. Я думала, что рванул газ. У нас же здесь у всех котлы, — рассказала женщина.

Информация о пострадавших уточняется. Госпитализировали одного человека, сообщили TUT.BY в Березовской центральной районной больнице. О его состоянии не сообщается.

По словам местных, мужчина, во дворе которого прогремел взрыв, собирал металлолом — возможно, среди груды металла попался боеприпас, и это стало причиной взрыва.

В официальных источниках инцидент пока не комментируют.

TUT.BY не удалось связаться с официальным представителем управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрием Иванюком.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Орше пьяный мужчина вломился ночью в закрытый «Евроопт» и разнес его
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика