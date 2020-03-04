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В Березе во дворе дома произошел взрыв. Пострадал один человек
Источник материала: Tut.by
4 марта во дворе частного дома в Березе прогремел взрыв. Пострадал один человек.
Взрыв в частном секторе Березы на улице Восточной прогремел около 10.00. Об этом TUT.BY рассказала жительница города Светлана, которая живет недалеко от места происшествия.
— На соседней улице около 10.00 как бабахнет! Слышно было, что взрыв. Я через два часа поехала за ребенком в школу по привычной дороге, а там уже стоят машины МЧС, службы газа, несколько автомобилей милиции. Все дороги перекрыли. Я думала, что рванул газ. У нас же здесь у всех котлы, — рассказала женщина.
Информация о пострадавших уточняется. Госпитализировали одного человека, сообщили TUT.BY в Березовской центральной районной больнице. О его состоянии не сообщается.
По словам местных, мужчина, во дворе которого прогремел взрыв, собирал металлолом — возможно, среди груды металла попался боеприпас, и это стало причиной взрыва.
В официальных источниках инцидент пока не комментируют.
TUT.BY не удалось связаться с официальным представителем управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрием Иванюком.
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Пострадавшего доставили в больницу.
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