В Березе мужчина разбирал взрыватель неустановленного боеприпаса. Произошёл взрыв

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 4 марта 2020 года в милицию поступило сообщение о том, что во дворе частного дома при разборе металлолома 44-летний житель Березы получил телесные повреждения.





Следственно-оперативной группой установлено, что в этот день он разбирал, предположительно, взрыватель неустановленного боеприпаса, в результате чего произошёл взрыв.

Мужчина получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в больницу. Находившийся рядом с ним брат не пострадал.

В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без содержания взрывчатых веществ и средств взрывания.

Березовским РОСК по данному факту проводится проверка.