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В Березе мужчина разбирал взрыватель неустановленного боеприпаса. Произошёл взрыв
04.03.2020 16:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утром 4 марта 2020 года в милицию поступило сообщение о том, что во дворе частного дома при разборе металлолома 44-летний житель Березы получил телесные повреждения.
Следственно-оперативной группой установлено, что в этот день он разбирал, предположительно, взрыватель неустановленного боеприпаса, в результате чего произошёл взрыв.
Мужчина получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в больницу. Находившийся рядом с ним брат не пострадал.
В ходе осмотра на месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без содержания взрывчатых веществ и средств взрывания.
Березовским РОСК по данному факту проводится проверка.
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Утром 4 марта 2020 года в милицию поступило сообщение о том, что во дворе частного дома при разборе металлолома 44-летний житель Березы получил телесные повреждения....
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