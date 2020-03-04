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ЧП на «Беларуськалии»: машина с работниками врезалась в стену, есть погибший и пострадавшие

04.03.2020 20:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 4 марта на 3-м рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» произошло ЧП: машина с рабочими врезалась в стену. Об этом TUT.BY сообщили читатели. Информацию о происшествии на "Беларуськалии" подтвердили в Следственном комитете.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все случилось сегодня днем в шахте, на глубине более 600 метров. В машине ехало восемь работников предприятия. По данным читателей, машина двигалась по уклону, а потом врезалась в целик (стену) породы.

В Следственном комитете сообщили, что все находившиеся в машине были доставлены в больницу. Водитель автомобиля от полученных травм умер.

На месте работает следственно-оперативная группа.

 
 
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Все случилось сегодня днем в шахте, на глубине более 600 метров. В машине ехало восемь работников предприятия. По данным читателей, машина двигалась по уклону, а...
 
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