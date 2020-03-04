ЕЭК пока не приняла решение по снижению норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

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Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопрос о регулировании беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые приобретаются физическими лицами в рамках международной электронной торговли. Решение пока не принято, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.





"Ранее Евразийский межправительственный совет поручил ЕЭК совместно с правительствами государств Евразийского экономического союза проработать вопросы поэтапного изменения норм беспошлинного ввоза, синхронизации порогов для беспошлинного ввоза товаров в торговом и неторговом обороте, а также выделения в Таможенном кодексе ЕАЭС правил таможенного администрирования таких товаров в отдельный блок с введением института уполномоченного оператора электронной торговли", - напомнили в ЕЭК.

Как отметил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов, с 1 января 2020 года норма беспошлинного ввоза уже снижена с 500 до 200 евро. "Тем не менее, российская сторона предлагает дальнейшее снижение в связи с перетоком прибыли и налогов из розницы в интернет-магазины, расположенные на территориях иностранных государств", - констатировали в пресс-службе.

"Во время обсуждения члены Коллегии ЕЭК высказали мнение о необходимости детального анализа ситуации и возможных последствий снижения норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования", - добавили в ЕЭК.

О ходе проработки данного вопроса планируется доложить на заседании Совета ЕЭК.