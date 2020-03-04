ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕЭК пока не приняла решение по снижению норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

04.03.2020 22:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопрос о регулировании беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые приобретаются физическими лицами в рамках международной электронной торговли. Решение пока не принято, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

ЕЭК пока не приняла решение по снижению норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

"Ранее Евразийский межправительственный совет поручил ЕЭК совместно с правительствами государств Евразийского экономического союза проработать вопросы поэтапного изменения норм беспошлинного ввоза, синхронизации порогов для беспошлинного ввоза товаров в торговом и неторговом обороте, а также выделения в Таможенном кодексе ЕАЭС правил таможенного администрирования таких товаров в отдельный блок с введением института уполномоченного оператора электронной торговли", - напомнили в ЕЭК.

Как отметил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов, с 1 января 2020 года норма беспошлинного ввоза уже снижена с 500 до 200 евро. "Тем не менее, российская сторона предлагает дальнейшее снижение в связи с перетоком прибыли и налогов из розницы в интернет-магазины, расположенные на территориях иностранных государств", - констатировали в пресс-службе.

"Во время обсуждения члены Коллегии ЕЭК высказали мнение о необходимости детального анализа ситуации и возможных последствий снижения норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования", - добавили в ЕЭК.

О ходе проработки данного вопроса планируется доложить на заседании Совета ЕЭК.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопрос о регулировании беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые приобретаются...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
ЧП на «Беларуськалии»: машина с работниками врезалась в стену, есть погибший и пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика