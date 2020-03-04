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Четверо жителей Барановичей подозреваются в краже 380 м рельс
04.03.2020 16:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное
Неизвестные с 20 по 27 февраля с объездного участка железнодорожного пути Разводово-Сухарепщина похитили более 380 м рельс и свыше 800 клемм с болтами. О краже правоохранителям рассказали работники железной дороги.
Барановичский межрайонный отдел
Сотрудники Барановичского отдела внутренних дел на транспорте установили личности подозреваемых. Ими оказались четверо местных жителей. Двое 30-летних и один 25-летний мужчины задержаны. С их участием проводятся следственные действия.
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Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о краже, совершенной в крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный...
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