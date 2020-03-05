Авария в шахте «Беларуськалия»: один рабочий погиб, еще семь в больнице

Источник материала: Вороновская газета





В шахте ОАО «Беларуськалий» 4 марта произошла авария. В результате водитель подземной машины был травмирован и позже скончался в больнице, сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, подземный автомобиль, который перевозит пассажиров, столкнулся с целиком горной выработки. Сотрудники предприятия, находившиеся в машине, получили травмы. Всего в больницу доставили восемь работников. Один из них – водитель автомобиля. Мужчина скончался от полученных травм в медучреждении.

В шахту на глубину свыше 600 м спустилась следственно-оперативная группа , чтобы осмотреть место происшествия.

С места происшествия пострадавших доставили в больницу четыре бригады скорой помощи, в том числе бригада интенсивной терапии, сообщает Минздрав в своём Telegram-канале. На месте им оказали медицинскую помощь и затем доставили в Солигорскую ЦРБ. Первичный осмотр показал травмы различной степени тяжести. Для консультации по дальнейшему лечению привлечены специалисты областного уровня — травматолог и анестезиолог-реаниматолог. Сейчас четверо находятся в реанимации и двое в травматологическом отделении.

ОНТ