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Авария в шахте «Беларуськалия»: один рабочий погиб, еще семь в больнице

05.03.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Авария в шахте «Беларуськалия»: один рабочий погиб, еще семь в больнице

В шахте ОАО «Беларуськалий» 4 марта произошла авария. В результате водитель подземной машины был травмирован и позже скончался в больнице, сообщили в Следственном комитете. 

По предварительным данным, подземный автомобиль, который перевозит пассажиров, столкнулся с целиком горной выработки. Сотрудники предприятия, находившиеся в машине, получили травмы. Всего в больницу доставили восемь работников. Один из них – водитель автомобиля. Мужчина скончался от полученных травм в медучреждении. 

В шахту на глубину свыше 600 м спустилась следственно-оперативная группа, чтобы осмотреть место происшествия. 

С места происшествия пострадавших доставили в больницу четыре бригады скорой помощи, в том числе бригада интенсивной терапии, сообщает Минздрав в своём Telegram-канале. На месте им оказали медицинскую помощь и затем доставили в Солигорскую ЦРБ. Первичный осмотр показал травмы различной степени тяжести. Для консультации по дальнейшему лечению привлечены специалисты областного уровня —  травматолог и анестезиолог-реаниматолог. Сейчас четверо находятся в реанимации и двое в травматологическом отделении.

ОНТ

 
 
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В шахте ОАО «Беларуськалий» 4 марта произошла авария. В результате водитель подземной машины был травмирован и позже скончался в больнице, сообщили в...
 
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