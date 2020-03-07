ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колесил по стране и "брал" магазины электроники. В Лунинце задержали серийного вора

07.03.2020 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Оперативники уголовного розыска Лунинецкого РОВД с поличным задержали уроженца Борисова, который колесил по стране и обворовывал магазины электроники. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Колесил по стране и "брал" магазины электроники. В Лунинце задержали серийного вора

В середине февраля работники торговой точки в Лунинце заявили в милицию о пропаже с витрины ноутбука стоимостью почти Br2 тыс. Несмотря на низкое качество видеозаписи с камер наблюдения, правоохранителям удалось установить личность предполагаемого вора: им оказался 37-летний житель Борисова.

Мужчину неоднократно судили за кражи. С декабря 2019 года он был в розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений в Минской и Витебской областях. По месту регистрации он не проживал. Сыщики поняли: мужчина в бегах.

Милиционерам удалось установить его местонахождение. Он нелегально (через знакомого) снимал квартиру в Пинске, ограничил круг общения.

Вскоре мужчину поймали с поличным, когда он возвращался домой после очередного преступления. Ему удавалось три месяца скрываться, потому что он редко выходил из квартиры - только ради кражи и продажи ворованных вещей на местном рынке. Знакомый обеспечивал мужчину всем необходимым: доставлял ему еду, алкоголь и бытовые предметы.

Сейчас достоверно известно о пяти кражах, совершенных задержанным: кроме Минской и Витебской областей мужчина засветился в трех районах Брестского региона. Скорее всего, количество преступных эпизодов возрастет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Оперативники уголовного розыска Лунинецкого РОВД с поличным задержали уроженца Борисова, который колесил по стране и обворовывал магазины электроники. Об этом...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Целый самогонный завод. На хуторе под Ивье оперативники изъяли более 3,5 тонн самогона и браги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика