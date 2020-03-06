Во время рейда милиционеры обнаружили заброшенный лесной хутор. Одна из хозпостроек была переоборудована под самогонный завод. Во время производства напитка был задержан 32-летний местный житель. Более 3,3 тысячи литров браги были выявлены, а впоследствии уничтожены.

Далее правоохранители установили знакомого задержанного, проживающего в деревне неподалеку. У него обнаружили и изъяли 373 пластиковые десятилитровые канистры с самогоном, которые он хранил по просьбе мужчины.

Изъятая жидкость направлена на экспертизу. Самогонный аппарат в ближайшее время будет демонтирован при помощи специальной техники.

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