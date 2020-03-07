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Автокран перевернулся при строительстве моста в Пинске
07.03.2020 20:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О происшествии сообщили очевидцы.
Фото канала zello «Пинск ГАИ»
Как сообщили очевидцы в группе
На территории стройки моста через Пину перевернулся автокран.
Рабочие «замаскировали» машину синим брезентом.
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