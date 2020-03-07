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Автокран перевернулся при строительстве моста в Пинске

07.03.2020 20:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О происшествии сообщили очевидцы.

Автокран перевернулся при строительстве моста в Пинске

Фото канала zello «Пинск ГАИ»

Как сообщили очевидцы в группе Zello «Пинск ГАИ», происшествие произошло 7 марта около 18 часов.

На территории стройки моста через Пину перевернулся автокран.

Рабочие «замаскировали» машину синим брезентом.

Автокран перевернулся при строительстве моста в Пинске

Автокран перевернулся при строительстве моста в Пинске

 
 
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  О происшествии сообщили очевидцы. Фото канала zello «Пинск ГАИ» Как сообщили очевидцы в группе Zello «Пинск ГАИ», происшествие произошло 7 марта около 18 часов. На...
 
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