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Ищем мужчину. Путем введения в заблуждение кассира магазина "Вайкики" завладел средствами
09.03.2020 06:34 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Неустановленный мужчина 28.02.2020 около 14.20 часов путем введения в заблуждение кассира магазина "Вайкики", расположенного в ТЦ ЦУМ по адресу г. Брест, пр-т Машерова, 17 завладел денежными средствами, принадлежащими данному магазину.
При получении информации о данном лице просьба сообщить по телефону 8029 8240454
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