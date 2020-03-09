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Ищем мужчину. Путем введения в заблуждение кассира магазина "Вайкики" завладел средствами

09.03.2020 06:34 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неустановленный мужчина 28.02.2020 около 14.20 часов путем введения в заблуждение кассира магазина "Вайкики", расположенного в ТЦ ЦУМ по адресу г. Брест, пр-т Машерова, 17 завладел денежными средствами, принадлежащими данному магазину.

Ищем мужчину. Путем введения в заблуждение кассира магазина "Вайкики" завладел средствами

При получении информации о данном лице просьба сообщить по телефону 8029 8240454

 
Теги: Брест
 
 
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  Неустановленный мужчина 28.02.2020 около 14.20 часов путем введения в заблуждение кассира магазина "Вайкики", расположенного в ТЦ ЦУМ по адресу г. Брест, пр-т Машерова, 17...
 
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