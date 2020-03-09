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В Сморгони из-за горящей лампады произошел пожар на городском кладбище

09.03.2020 09:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшее воскресенье, 8 марта, на центральном сморгонском кладбище «Перевесье» произошел пожар — загорелся крест на одном из захоронений, сообщает МЧС.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носит иллюстративный характер

О пожаре на территории городского кладбища «Перевесье» в Сморгони по улице Каминского пожарным сообщили вечером, в 18.15. Когда те прибыли на место, выяснилось, что горел деревянный крест на одном из захоронений 2020 года. В результате пожара были повреждены венки и крест на могиле.

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при установке лампады.

 
 
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В воскресенье, 8 марта, на центральном сморгонском кладбище «Перевесье» произошел пожар.
 
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