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В Сморгони из-за горящей лампады произошел пожар на городском кладбище
Источник материала: Tut.by
В минувшее воскресенье, 8 марта, на центральном сморгонском кладбище «Перевесье» произошел пожар — загорелся крест на одном из захоронений,
О пожаре на территории городского кладбища «Перевесье» в Сморгони по улице Каминского пожарным сообщили вечером, в 18.15. Когда те прибыли на место, выяснилось, что горел деревянный крест на одном из захоронений 2020 года. В результате пожара были повреждены венки и крест на могиле.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при установке лампады.
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В воскресенье, 8 марта, на центральном сморгонском кладбище «Перевесье» произошел пожар.
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