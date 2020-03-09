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В Гомеле мужчина попал под поезд

09.03.2020 09:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле под поезд попал 51-летний мужчина. Он жив, но в одночасье стал инвалидом, сообщили в МВД.

Инцидент произошел 8 марта в 5.30 утра на станции Гомель-Нечетная. В результате несчастного случая мужчина остался без ноги.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 13 несчастных случаев, в них 11 человек погибли и двое получили травмы.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле под поезд попал 51-летний мужчина. Он жив, но в одночасье стал инвалидом, сообщили в МВД.
 
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