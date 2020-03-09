|
Пожар в жилом доме
09.03.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
17.02.2020 г. в 09 час. 37 мин., в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома, расположенного по ул. Якуба Коласа. Хозяйка в это время находилась на улице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17.02.2020 г. в 09 час. 37 мин., в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома, расположенного по
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)