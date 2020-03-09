Пожар в жилом доме

Источник материала: Кричевская жизнь

17.02.2020 г. в 09 час. 37 мин., в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома, расположенного по ул. Якуба Коласа. Хозяйка в это время находилась на улице.

В результате пожара повреждены потолочное перекрытие над помещением кухни, внутренние стены, мебель, бытовая техника, отделка помещений.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации элект­рических сетей и электрооборудования.

Материалы страницы подготовил Роман Устиненко,

старший инспектор СПиВО РОЧС.