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Пожар в жилом доме

09.03.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

17.02.2020 г. в 09 час. 37 мин., в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома, расположенного по ул. Якуба Коласа. Хозяйка в это время находилась на улице.
В результате пожара повреждены потолочное перекрытие над помещением кухни, внутренние стены, мебель, бытовая техника, отделка помещений.
Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации элект­рических сетей и электрооборудования.
Материалы страницы подготовил Роман Устиненко,
старший инспектор СПиВО РОЧС.

 
 
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17.02.2020 г. в 09 час. 37 мин., в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома, расположенного по
 
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