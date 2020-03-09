ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебском районе половодье вымыло на берег почти 50 боеприпасов времен войны

09.03.2020 12:12 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На берег реки Зароновка в Витебском районе половодье вымыло почти 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает милиция региона.

8 марта в милицию сообщили о том, что на берегу реки Зароновка возле деревни Старое Село лежат ржавые боеприпасы.

На место приехали саперы. Они нашли 42 минометные мины калибра 81 и 50 мм, а также 7 артиллерийских снарядов калибра 45 мм.

Боеприпасы вымыло на берег половодьем.

Саперы уничтожили все находки.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 марта в милицию сообщили о том, что на берегу реки Зароновка возле деревни Старое Село лежат ржавые боеприпасы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гомеле мужчина попал под поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика