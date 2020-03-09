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В Витебском районе половодье вымыло на берег почти 50 боеприпасов времен войны
Источник материала: Tut.by
На берег реки Зароновка в Витебском районе половодье вымыло почти 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны,
8 марта в милицию сообщили о том, что на берегу реки Зароновка возле деревни Старое Село лежат ржавые боеприпасы.
На место приехали саперы. Они нашли 42 минометные мины калибра 81 и 50 мм, а также 7 артиллерийских снарядов калибра 45 мм.
Боеприпасы вымыло на берег половодьем.
Саперы уничтожили все находки.
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8 марта в милицию сообщили о том, что на берегу реки Зароновка возле деревни Старое Село лежат ржавые боеприпасы.
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