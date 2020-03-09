В Витебском районе половодье вымыло на берег почти 50 боеприпасов времен войны

Источник материала: Tut.by

На берег реки Зароновка в Витебском районе половодье вымыло почти 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает милиция региона.

8 марта в милицию сообщили о том, что на берегу реки Зароновка возле деревни Старое Село лежат ржавые боеприпасы.

На место приехали саперы. Они нашли 42 минометные мины калибра 81 и 50 мм, а также 7 артиллерийских снарядов калибра 45 мм.

Боеприпасы вымыло на берег половодьем.

Саперы уничтожили все находки.