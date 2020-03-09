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Мужчина выгуливал собаку и увидел, как подозреваемый убегает от полиции. Вот что он сделал

09.03.2020 16:42 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В австралийском штате Квинсленд полицейские преследовали мужчину, который попытался скрыться на угнанном автомобиле. Подозреваемому удалось проехать несколько кварталов, после чего он оставил машину и бросился бежать. Это заметил неравнодушный прохожий с собакой и решил вмешаться. Посмотрите, что он сделал!

 
 
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