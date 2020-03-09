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В Лунинецком районе из окна выпала 4-летняя девочка
Источник материала: Tut.by
В Лунинецком районе из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка, сообщает
Днем 7 марта из больницы сообщили милиции: к ним поступил травмированный ребенок с признаками падения с высоты.
В тот день, сообщает
В настоящее время угрозы жизни ребенка нет.
СК проводит проверку.
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Мама уснула, а девочка выпала из окна на третьем этаже.
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