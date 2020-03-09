В Лунинецком районе из окна выпала 4-летняя девочка

Источник материала: Tut.by

В Лунинецком районе из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка, сообщает СК .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Днем 7 марта из больницы сообщили милиции: к ним поступил травмированный ребенок с признаками падения с высоты.

В тот день, сообщает «Медиа-Полесье» , девочка была дома с мамой. Когда женщина уснула, дочь выпала из окна кухни третьего этажа. Удар смягчило дерево, растущее под окном.

В настоящее время угрозы жизни ребенка нет.

СК проводит проверку.