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Могилевчанин отомстил бывшему нанимателю кражами: вынес с приятелями инструменты на 5 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
Могилевчанин решил отомстить бывшему работодателю, украв у него строительные инструменты,
О пропаже электроинструментов в милицию заявил 47-летний предприниматель. Он рассказал, что произошла кража на его складе на улице Минское шоссе. Украденные инструменты мужчина оценил на общую сумму в 5 тыс. рублей.
По подозрению силовиков, 28-летний могилевчанин привлек к краже двух своих приятелей, ранее не судимых. Они и вынесли со склада, который раньше был магазином, строительные инструменты. Все потому, что его бывший работник был крайне недоволен работодателем, а также тем, как его рассчитали.
Похищенное изъято, молодые люди задержаны.
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Похищенное изъято, молодые люди задержаны.
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