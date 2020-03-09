Могилевчанин отомстил бывшему нанимателю кражами: вынес с приятелями инструменты на 5 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин решил отомстить бывшему работодателю, украв у него строительные инструменты, сообщает УВД Могоблисполкома. По версии силовиков, молодой человек был недоволен тем, как его рассчитал экс-наниматель, и решил «возместить ущерб». И привлек к этому своих друзей.



Фото с сайте stroykamarket.com

О пропаже электроинструментов в милицию заявил 47-летний предприниматель. Он рассказал, что произошла кража на его складе на улице Минское шоссе. Украденные инструменты мужчина оценил на общую сумму в 5 тыс. рублей.

По подозрению силовиков, 28-летний могилевчанин привлек к краже двух своих приятелей, ранее не судимых. Они и вынесли со склада, который раньше был магазином, строительные инструменты. Все потому, что его бывший работник был крайне недоволен работодателем, а также тем, как его рассчитали.

Похищенное изъято, молодые люди задержаны.