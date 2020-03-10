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В Лунинце начинается суд по делу об убийстве внуком родного деда

10.03.2020 09:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суд в Лунинце сегодня начнет рассматривать уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве родного деда, сообщил БЕЛТА прокурор Лунинецкого района Сергей Горошко.

В Лунинце начинается суд по делу об убийстве внуком родного деда

Трагедия в райцентре произошла в ночь на 25 октября прошлого года. Как установлено в ходе предварительного следствия, молодой человек пришел домой нетрезвым, он слушал громкую музыку. Дед сделал ему замечание, между ними вспыхнула ссора. Внук схватил нож и не менее пяти раз ударил им родственника. Кроме того, он нанес не менее трех ударов неустановленным предметом по различным частям тела потерпевшего, в том числе - в жизненно важные органы.

В целом фигурант причинил деду не менее 11 телесных повреждений, которые относятся к категории тяжких. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Лунинчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от шести до пятнадцати лет.

На момент совершения преступления обвиняемому было 18 лет. Молодой человек проживал с дедушкой и бабушкой. Они заменили ему отца и мать, которых лишили родительских прав практически сразу после его рождения.

 
 
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  Суд в Лунинце сегодня начнет рассматривать уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве родного деда, сообщил БЕЛТА...
 
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