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Новая схема обмана граждан: жители Лиды купили вещи в интернете, но их не получили. В чем подвох?

10.03.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новая схема обмана граждан: жители Лиды купили вещи в интернете, но их не получили. В чем подвох?

Зафиксирована новая схема обмана граждан, связанного с покупкой-продажей вещей на крупных торговых площадках. Так, возбуждено сразу несколько уголовных дел, пострадавшими в которых выступают лидчане, которые, желая приобрести интересующий их товар, переводили деньги продавцу, но товар не получали, пишет «Лідская газета».

Например, один из пострадавших увидел на «Куфры» объявление о продаже игровой приставки за очень хорошую цену. Связавшись с продавцом, который находился в другом городе Беларуси, перечислил на его карточку (чтобы PlayStation 4 никто не перекупил) 350 рублей. Но поиграть в компьютерные игры на приставке лидчанину пока не удалось: продавец попросту перестал выходить на связь. 

Примерно таким же образом лишилась денег и местная жительница, которая на торговой площадке увидела заманчивое предложение по продаже смарт-часов и фитнес-браслета. Перечислив деньги продавцу на банковскую карточку, гаджетов так и не дождалась.

Но подождите, скажете вы, и ведь по реквизитам карточки (а они во всех случаях были белорусские, что и не смутило лидчан, перечисливших деньги соотечественникам) можно легко узнать все данные продавца и привлечь его к ответственности. Можно. Но не продавца, а лишь владельца карты.

– Карточка белорусская, но ее владелец, личность которого действительно несложно установить (а зачастую фамилия, имя и отчество указываются при переводе денег), не размещал никаких объявлений и игровых приставок или смарт-часов никому не продавал, – рассказывает начальник Лидского РОВД Дмитрий Уляшко. – Все дело в том, что реквизиты своей банковской карты гражданин Беларуси, например, житель Молодечно или Бобруйска, ранее продал неизвестному лицу, наткнувшись в интернете на объявление «Куплю реквизиты вашей банковской карты».

И уже мошенник, сидя за компьютером где-нибудь на просторах России, размещает объявление на «Куфры». Предлагая по привлекательной цене тот или иной товар, поджидает, пока на него не клюнет очередная жертва. И как только покупатель перечисляет деньги на белорусскую карту, тут же их с нее списывает. 

Конечно, к белорусам, продавшим реквизиты своих карт, со стороны правоохранителей возникнут вопросы. А вот установить личность того, кому в итоге достались деньги, будет непросто.

В Лидском РОВД обращают внимание граждан на необходимость быть осторожными при осуществлении покупок посредством интернета и рекомендуют пользоваться традиционными почтовыми переводами.

http://lidanews.by

 
 
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Зафиксирована новая схема обмана граждан, связанного с покупкой-продажей вещей на крупных торговых площадках. Так, возбуждено сразу несколько уголовных дел,...
 
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