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В Мозыре нога девочки застряла в решетке: понадобилась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
В Мозыре нога 10-летней девочки застряла в решетке подвала. Понадобилась помощь спасателей. Об этом
Инцидент произошел 9 марта на бульваре Юности в Мозыре. 10-летняя девочка, играя возле подъезда, застряла в металлической решетке слухового окна подвала.
Подоспевшие сотрудники МЧС при помощи специального инструмента освободили ногу школьницы. Медицинская помощь девочке не понадобилась.
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Школьница застряла в решетке подвала, вызволять ее пришлось спасателям.
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