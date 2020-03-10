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В Лиде в продаже обнаружены опасные детские игрушки: одни с превышением фенола, другие – травмоопасные

10.03.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде в продаже обнаружены опасные детские игрушки: одни с превышением фенола, другие – травмоопасные

«Лідская газета» уже рассказывала, что в одном из торговых объектов города специалисты Госстандарта выявили небезопасные игрушки. Вновь в этом списке засветились «Космические сопли».

Превышение фенолов в них оказалось более чем в два раза. К «небезопасному» списку добавился и «Военный набор» – игрушка со снарядами, выпускаемыми при помощи пускового механизма. Вакуумные присоски на них отделяются даже при незначительном растяжении, в то время как должны выдерживать нагрузку в шесть раз большую. Все они изготовлены в Китае, а импортерами на территорию Республики Беларусь являются минские крупные оптовые фирмы.

Результатами проверки с редакцией поделилась ведущий государственный инспектор отдела госнадзора г. Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта Ольга Сукач.

– В начале года специалистами нашей службы была проведена проверка индивидуального предпринимателя, осуществляющего торговлю в одном из павильонов Лиды. В ходе ее выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза по маркировке и подтверждению соответствия, что, в свою очередь, вводит в заблуждение потребителя относительно качества товара и его безопасности.

Однако в павильоне продавца имелась продукция, которая, на первый взгляд, соответствовала требованиям технических регламентов (наличие маркировки на ней было в полном объеме). Но это всего лишь на первый взгляд.

– Для более полной оценки качества предлагаемого товара из «правильной» продукции было отобрано несколько образцов для проведения исследований в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек», – продолжает Ольга Валерьевна. –  Исследованиям были подвергнуты такие популярные игрушки, как  «Военный набор» и «Космические сопли».

 И что оказалось? – интересуемся. – Если честно, не хочется верить, что при покупке игрушки в торговой точке, нет никаких  гарантий, что она не нанесет вред здоровью ребенка…  

– Тем не менее «Военный набор» не соответствовал требованиям технического регламента по показателям безопасности, предъявляемым к игрушкам со снарядами, выпускаемыми при помощи пускового механизма. Согласно нормативному документу,  такие игрушки, а также сам снаряд, обладающий кинетической энергией, должны минимизировать риск травмирования ребенка или лица, присматривающего за ним. На деле же вакуумные присоски снарядов отделяются при растяжении с усилием до 14,81 Н, при требовании выдерживать нагрузку растяжением 90,0±2 Н в течение 10 секунд.

А игрушка «Космические сопли» не соответствовала требованиям технического регламента по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности «уровень миграции фенолов»: сумма общих фенолов составила 0,26 мг/куб. дм (при норме не более 0,1 мг/куб. дм). И это свидетельствует о невыполнении изготовителем требования свести к минимуму риск ущерба здоровью вследствие попадания химических веществ в дыхательные пути, на кожу, слизистые оболочки, глаза или желудок.

Как проинформировала Ольга Сукач, по результатам проверки индивидуальному предпринимателю выданы запреты реализации партии продукции и предписание об устранении нарушений. Импортеру опасной продукции – предписания об изъятии продукции из обращения. Кроме того, в Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направлены предложения о выдаче предписаний на запрет ввоза и (или) обращения опасной продукции с прекращением действия на территории Республики Беларусь сертификатов соответствия.
 

От автора. Меры, конечно, правильные и соответствуют законодательству. Но и мы: родители, бабушки и дедушки, – покупая игрушку своему чаду, должны обращать внимание не ее безопасность. Но насколько, в отличие от специалистов, окажемся компетентны в вопросе соответствия игрушки требованиям безопасности?!  Хотелось бы, чтобы опасные забавы вообще не доходили до торговых прилавков, во всяком случае в местах, официально для этого разрешенных, а проверялись и изымались на промежуточном этапе. Возможно, решать это впору на законодательном уровне?

http://lidanews.by

 
 
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«Лідская газета» уже рассказывала, что в одном из торговых объектов города специалисты Госстандарта выявили небезопасные игрушки. Вновь в этом списке...
 
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