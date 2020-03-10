В Гомеле у мусорки на Набережной мужчина нашел более 4 кг ртути

Источник материала: Tut.by

Опасный металл обнаружил мужчина в Гомеле на улице Набережной. Емкость стояла у мусорного контейнера. Гомельчанин позвонил на «101» и сообщил о находке спасателям .





Прибывшие спасатели установили, что в металлической банке в двух резиновых грушах действительно находится ртуть. Опасный металл был изъят для дальнейшей утилизации.

Масса изъятого вещества — более 4 кг.

После измерений газоанализатором паров ртути в воздухе не обнаружено. Пострадавших нет.

Ртуть относится к классу чрезвычайно опасных веществ. Особенно вредны для организма ее пары.