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В Гомеле у мусорки на Набережной мужчина нашел более 4 кг ртути
Источник материала: Tut.by
Опасный металл обнаружил мужчина в Гомеле на улице Набережной. Емкость стояла у мусорного контейнера. Гомельчанин позвонил на «101» и сообщил о находке
Прибывшие спасатели установили, что в металлической банке в двух резиновых грушах действительно находится ртуть. Опасный металл был изъят для дальнейшей утилизации.
Масса изъятого вещества — более 4 кг.
После измерений газоанализатором паров ртути в воздухе не обнаружено. Пострадавших нет.
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Опасный металл был изъят для дальнейшей утилизации.
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