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Пока шла служба. Житель Витебска обокрал прихожанина на службе в храме на немалую сумму

10.03.2020 14:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебска обокрал прихожанина на воскресной службе в одном из храмов города, сообщает милиция региона.

Пока прихожане стояли на службе, 38-летний мужчина зашел в гардероб и стал обыскивать вещи. В кармане одной из курток нашел кошелек, а в нем — 400 рублей.

Выйдя из храма, мужчина выбросил кошелек и попытался потратить деньги. Однако вскоре его задержала милиция.

Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был не раз судим.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пока прихожане стояли на службе, 38-летний мужчина зашел в гардероб и стал обыскивать вещи.
 
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