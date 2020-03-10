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Пока шла служба. Житель Витебска обокрал прихожанина на службе в храме на немалую сумму
Источник материала: Tut.by
Житель Витебска обокрал прихожанина на воскресной службе в одном из храмов города,
Пока прихожане стояли на службе, 38-летний мужчина зашел в гардероб и стал обыскивать вещи. В кармане одной из курток нашел кошелек, а в нем — 400 рублей.
Выйдя из храма, мужчина выбросил кошелек и попытался потратить деньги. Однако вскоре его задержала милиция.
Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был не раз судим.
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Пока прихожане стояли на службе, 38-летний мужчина зашел в гардероб и стал обыскивать вещи.
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