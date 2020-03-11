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У браконьера из Октябрьского района - бывшего сотрудника милиции - дома нашли целый арсенал

11.03.2020 09:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Светлогорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали мужчину, который ловил рыбу сетями. А позже дома у мужчины обнаружили еще много незаконного, сообщает телеканал «Ранак».


Инспекторы вместе с милиционерами решили провести осмотр дома задержанного в деревне Поречье Октябрьского района. По оперативной информации, здесь могли находиться сети и другие незаконные орудия лова.

На подворье действительно нашли множество ставных ловушек и 10 сетей длиной почти 300 метров. А еще — шесть стволов огнестрельного оружия: винтовка Мосина, обрез винтовки Мосина, два незарегистрированных ружья, сигнальный пистолет, самопал, три гранаты, около трехсот патронов, взрыватели и большое количество боеприпасов времен войны.


В отношении 55-летнего подозреваемого — кстати, бывшего сотрудника милиции, — возбуждено уголовное дело.

 
 
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В отношении 55-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.
 
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