В Жлобинском районе двое решили сделать кувалду из старого боеприпаса. Произошел взрыв, один погиб

Источник материала: Tut.by

Двое работников сельхозпредприятия в Жлобинском районе решили сделать кувалду из металлического предмета неустановленного назначения, найденного ранее, сообщает СК.



Фото: СК

Днем 10 марта в помещении одного из цехов при воздействии на него сваркой произошел взрыв, в результате которого 51-летний мужчина получил смертельные травмы.

По предварительной информации, найденным предметом был фрагмент боеприпаса.