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В Жлобинском районе двое решили сделать кувалду из старого боеприпаса. Произошел взрыв, один погиб

10.03.2020 18:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое работников сельхозпредприятия в Жлобинском районе решили сделать кувалду из металлического предмета неустановленного назначения, найденного ранее, сообщает СК.


Фото: СК

Днем 10 марта в помещении одного из цехов при воздействии на него сваркой произошел взрыв, в результате которого 51-летний мужчина получил смертельные травмы.

По предварительной информации, найденным предметом был фрагмент боеприпаса.

 
 
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