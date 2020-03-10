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В Жлобинском районе двое решили сделать кувалду из старого боеприпаса. Произошел взрыв, один погиб
Источник материала: Tut.by
Двое работников сельхозпредприятия в Жлобинском районе решили сделать кувалду из металлического предмета неустановленного назначения, найденного ранее, сообщает СК.
Днем 10 марта в помещении одного из цехов при воздействии на него сваркой произошел взрыв, в результате которого 51-летний мужчина получил смертельные травмы.
По предварительной информации, найденным предметом был фрагмент боеприпаса.
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В результате взрыва 51-летний мужчина получил смертельные травмы.
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