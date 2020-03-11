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В Пинске спасатели помогли мужчине выбраться из горящей квартиры

11.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске спасатели помогли мужчине выбраться из горящей квартиры
В Пинске спасатели помогли мужчине выбраться из горящей квартиры
Пожар в одной из квартир на третьем этаже четырехэтажного дома по улице Зои Космодемьянской в Пинске произошел поздним вечером 9 марта. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили задымление в подъезде, входная дверь в горевшую квартиру была открыта. В жилой комнате на входе в коридор работники МЧС обнаружили хозяина квартиры. Спасатели вывели его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.  Спасенного мужчину 1959 года рождения осмотрели медики, в госпитализации он не нуждался. Из квартиры на 4-м этаже спасатели эвакуировали двух человек: мужчину и женщину. Они не пострадали. Эвакуация из остальных квартир не проводилась в связи с отсутствием в них задымления. Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. Огнем повреждены мебель и имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Соседние квартиры не повреждены. Причина пожара устанавливается.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, за прошедшую неделю, со 2 по 9 марта, на территории Пинска и района зарегистрирован 1 пожар, который произошел в минувшую субботу около полудня в одном из дачных домов садового товарищества «Меречанка» в деревне Бердуны.


В Пинске спасатели помогли мужчине выбраться из горящей квартиры
В Пинске спасатели помогли мужчине выбраться из горящей квартиры
В Пинске спасатели помогли мужчине выбраться из горящей квартиры

К моменту приезда пожарных расчетов огонь горел внутри дома. Огнеборцам понадобилось 15 минут, чтобы справиться с возгоранием, но огонь успел повредить кровлю, перекрытие, стены и имущество внутри дома. Пострадавших нет. В качестве основой версии причины пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

— По состоянию на 9 марта с начала года в Пинске и районе произошло 18 пожаров, из них 7 пожаров – городе, 11 – в районе. На пожарах спасено 3 человека,  — отметил Олег Червяковский и добавил, что в настоящее время в Пинске и районе проходит первый этап республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!». В рамках этапа специалисты проводят профилактическую работу с населением в общежитиях, детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах.

В течение второго этапа (с 16 по 27 марта) на территории Пинского района пройдут «Ярмарки безопасности», во время которых сотрудники ГРОЧС обучат жителей сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях по сигналу «Внимание всем!». «Ярмарки безопасности» пройдут в домах культуры Валища, Логишина, Городища, Плещиц и Кошевичей, где состоятся мероприятия с интерактивными играми и яркими концертными программами.

 
 
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> Пожар в одной из квартир на третьем этаже четырехэтажного дома по улице Зои Космодемьянской в Пинске произошел поздним вечером 9 марта. Прибывшие к месту вызова...
 
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