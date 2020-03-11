|
В Пинске спасатели помогли мужчине выбраться из горящей квартиры
11.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, за прошедшую неделю, со 2 по 9 марта, на территории Пинска и района зарегистрирован 1 пожар, который произошел в минувшую субботу около полудня в одном из дачных домов садового товарищества «Меречанка» в деревне Бердуны.
К моменту приезда пожарных расчетов огонь горел внутри дома. Огнеборцам понадобилось 15 минут, чтобы справиться с возгоранием, но огонь успел повредить кровлю, перекрытие, стены и имущество внутри дома. Пострадавших нет. В качестве основой версии причины пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В течение второго этапа (с 16 по 27 марта) на территории Пинского района пройдут «Ярмарки безопасности», во время которых сотрудники ГРОЧС обучат жителей сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях по сигналу «Внимание всем!». «Ярмарки безопасности» пройдут в домах культуры Валища, Логишина, Городища, Плещиц и Кошевичей, где состоятся мероприятия с интерактивными играми и яркими концертными программами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Пожар в одной из квартир на третьем этаже четырехэтажного дома по улице Зои Космодемьянской в Пинске произошел поздним вечером 9 марта. Прибывшие к месту вызова...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)