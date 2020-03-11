|
На ферме в Чашникском районе карантин: бешеная лиса покусала телят, несколько из них погибло
Источник материала: Tut.by
На ферме в Чашникском районе ввели карантин — в коровник проникло больное бешенством дикое животное, скорее всего, лиса. Заразились и погибли несколько телят,
Инцидент произошел в феврале на одной из ферм ОАО «Дворец труда-Агро». В коровник проникло дикое животное, больное бешенством — скорее всего, лиса, и покусало телят. Несколько из них погибло.
Анализы в лабаратории подтвердили, что телята заразились бешенством.
На ферме и прилегающей к нему территории проводятся карантинные мероприятия. Все поголовье скота вакцинировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел на одной из ферм ОАО «Дворец труда-Агро».
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)