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На ферме в Чашникском районе карантин: бешеная лиса покусала телят, несколько из них погибло

11.03.2020 18:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ферме в Чашникском районе ввели карантин — в коровник проникло больное бешенством дикое животное, скорее всего, лиса. Заразились и погибли несколько телят, сообщает газета «Чырвоны прамень».

Инцидент произошел в феврале на одной из ферм ОАО «Дворец труда-Агро». В коровник проникло дикое животное, больное бешенством — скорее всего, лиса, и покусало телят. Несколько из них погибло.

Анализы в лабаратории подтвердили, что телята заразились бешенством.

На ферме и прилегающей к нему территории проводятся карантинные мероприятия. Все поголовье скота вакцинировали.

 
 
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