Напился и потерял контроль. Житель района избил граждан прямо в центре города

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Как сообщила следователь Нес-вижского РОСК Диана Колеина, житель Несвижского района, недавно отметивший свое 18-летие, решил «пройтись» по улицам райцентра и, как говорится, не остаться незамеченным.

В позднее вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения неподалеку от магазина «Универсам», он беспричинно, задав невнятный вопрос, начал избивать подростка, который шел навстречу вместе со своим товарищем. Судя по всему, 18-летнему парню школьник просто не понравился. Удары кулаком были направлены в лицо. Второй парень попытался стать на защиту своего попутчика, но тоже пострадал. Через некоторое время ребятам всё же удалось уйти от потасовки с нетрезвым человеком.

Возможно, об этом происшествии не стало бы известно представителям органов власти, если бы «герой» не продолжил свои «рандеву» с горожанами.

Не прошло и десяти минут, как тот же «неожиданный вопрос» он попытался задать молодому человеку. Дело было уже ближе к центру города, недалеко от пиццерии…

В ходе этого разбирательства и выяснилось, что имел место первый случай (в районе «Универсама»).

Пострадавшим оказана помощь. В отношении жителя района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Республики Беларусь (хулиганство), санкция которой максимально предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.