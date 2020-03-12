Устанавливаются свидетели совершения хищения денежных средств с банковской карточки

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливаются личности молодых людей, которые 29.02.2020 находились возле уличной кассы ресторана по адресу: Брест, пр. Машерова, 39. Могут быть свидетелями совершения хищения денежных средств с банковской карточки.

Гражданам, которым что-либо известно об указанных лицах, просьба сообщить по телефонам: +375(33) 601-63-99, +375(29) 823-65-90, 8(0162) 21-59-01 или 102.

По информации ОУР Ленинского РОВД Бреста