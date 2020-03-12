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В Каменецком районе в сарае взорвался газ: от строения осталась только крыша, хозяин - в больнице

12.03.2020 10:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 марта прогремел взрыв на участке жителя Каменецкого района, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

В день происшествия хозяин подворья разогревал себе обед. Мужчина поставил еду готовиться на газовую плиту в сарае и вышел на улицу. Через 20 минут он вернулся и заметил, что конфорка не горит. Когда попытался разжечь, произошел взрыв.


Внучка хозяина, услышав хлопок, вышла на улицу и увидела разрушенный сарай. Рядом с ним лежал пострадавший. Девушка вызвала фельдшера, который передал пенсионера скорой.

В результате происшествия от сарая осталась только крыша. Хозяина участка госпитализировали с ожогами.



 
 
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Мужчина пытался разогреть себе еду на газовой плите, но что-то пошло не так.
 
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В Каменецком районе взорвалась газовая плита: мужчина получил ожоги
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