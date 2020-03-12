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В Каменецком районе в сарае взорвался газ: от строения осталась только крыша, хозяин - в больнице
Источник материала: Tut.by
11 марта прогремел взрыв на участке жителя Каменецкого района, сообщает
В день происшествия хозяин подворья разогревал себе обед. Мужчина поставил еду готовиться на газовую плиту в сарае и вышел на улицу. Через 20 минут он вернулся и заметил, что конфорка не горит. Когда попытался разжечь, произошел взрыв.
Внучка хозяина, услышав хлопок, вышла на улицу и увидела разрушенный сарай. Рядом с ним лежал пострадавший. Девушка вызвала фельдшера, который передал пенсионера скорой.
В результате происшествия от сарая осталась только крыша. Хозяина участка госпитализировали с ожогами.
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Мужчина пытался разогреть себе еду на газовой плите, но что-то пошло не так.
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