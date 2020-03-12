Пенсионерка в Пинске попала под колёса автомобиля на «зебре»

Источник материала: Полесская правда





По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 11 марта около 11 часов 46-летний пичанин управлял автомобилем «Додж Караван» и двигался по улице Рокоссовского. Напротив дома № 18 водитель совершил наезд на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована. Проводится проверка.