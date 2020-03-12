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Пенсионерка в Пинске попала под колёса автомобиля на «зебре»

12.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пенсионерка в Пинске попала под колёса автомобиля на «зебре»

По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 11 марта около 11 часов 46-летний пичанин управлял автомобилем «Додж Караван» и двигался по улице Рокоссовского. Напротив дома № 18 водитель совершил наезд на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована. Проводится проверка.

 
 
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> По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 11 марта около 11 часов 46-летний пичанин управлял автомобилем «Додж Караван» и двигался по...
 
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