В Минске на пожаре в гараже плиты перекрытия обрушились на машины

Источник материала: Tut.by

В Масюковщине загорелись два гаража на Лынькова, 6. Было обрушение плит перекрытия, из-за чего повредились машины. Подробности сообщили в МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

На территории гаражного кооператива на Лынькова горели два гаража. В МЧС сообщают, что никто не пострадал. Но в двух соседних гаражах обрушились плиты перекрытия, из-за чего повреждены три машины и три гаража. Сейчас МЧС снимает плиты перекрытия.









Предварительно, причиной происшествия стали сварочные работы, которые проводили в гараже. Из-за этого произошел взрыв газовоздушной смеси.