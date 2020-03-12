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В Минске на пожаре в гараже плиты перекрытия обрушились на машины

12.03.2020 15:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Масюковщине загорелись два гаража на Лынькова, 6. Было обрушение плит перекрытия, из-за чего повредились машины. Подробности сообщили в МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

На территории гаражного кооператива на Лынькова горели два гаража. В МЧС сообщают, что никто не пострадал. Но в двух соседних гаражах обрушились плиты перекрытия, из-за чего повреждены три машины и три гаража. Сейчас МЧС снимает плиты перекрытия.



Предварительно, причиной происшествия стали сварочные работы, которые проводили в гараже. Из-за этого произошел взрыв газовоздушной смеси.

 
 
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В Масюковщине загорелись два гаража на Лынькова, 6. Было обрушение плит перекрытия, из-за чего повредились машины.
 
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