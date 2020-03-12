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Житель Бреста обвиняется в нарушении правил охраны труда

12.03.2020 18:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о нарушении правил охраны труда

Житель Бреста обвиняется в нарушении правил охраны труда

Как сообщалось ранее, днем 2 сентября 2019 года трое рабочих строительной организации областного центра и инженер субподрядного предприятия выполняли работы по демонтажу стеклопакета шахты лифта на уровне второго этажа здания гостиницы, находящейся на реконструкции.

В ходе выполнения работ произошло обрушение секции строительных лесов, в результате чего мужчины упали с высоты около 4 метров на тротуарную плитку, получив телесные повреждения. В момент происшествия они не были пристегнуты страховочными тросами.

Согласно заключениям экспертов УГКСЭ по Брестской области полученные двумя из пострадавших телесные повреждения относятся к категории легких, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья, а другими двумя – к категории тяжких.

Житель Бреста обвиняется в нарушении правил охраны труда

Проведенным предварительным расследованием установлено, что 37-летний производитель работ строительной организации, являясь ответственным за состояние техники безопасности на объекте, нарушил требования ряда нормативных актов в сфере охраны труда, допустил 21-летнего плиточника-облицовщика, который не имел необходимой профессиональной подготовки и допуска к производству работ на высоте, к выполнению данного вида работ, в результате чего при обрушении секции строительных лесов последний получил тяжкие телесные повреждения.

В ходе расследования следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели, осмотрена и проанализирована техническая документация.

Житель Бреста обвиняется в нарушении правил охраны труда

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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  Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о нарушении правил охраны труда Как сообщалось ранее, днем 2...
 
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